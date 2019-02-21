رانيا يوسف تهنئ أنغام بألبومها الجديد: "صوت مصر"

هنأت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنغام بصدور ألبومها الجديد.

وكتبت رانيا يوسف على الصورة التي نشرتها من الألبوم موجهة كلامها لأنغام: "الف مبروك يا صوت مصر، انتي اللي حاله خاصه وصوت لن يتكرر، مبروك الألبوم"، لترد عليها أنغام بدورها في تعليق، "الله يبارك فيكي يا رانيا شكرا حبيبتي".

وكانت الفنانة أنغام قد أصدرت مؤخرا ألبومها الغنائي أمس، ويحمل عنوان "حالة خاصة جدا"، وتتعاون فيه مع زوجها أحمد إبراهيم في 6 أغنيات هي، "هتقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، و"على حسك في أيامي"، و"ولا دبلت"، و"متطمنة"، و"حالة خاصة جدا".

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