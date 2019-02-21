أيتن عامر تهنئ أنغام: ألف مبروك يا حبيبتي

نشرت الفنانة أيتن عامر "تويتة"، عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تهنئ فيها الفنانة أنغام. وأرفقت أيتن عامر منشورها بصورة من ألبوم أنغام الجديد "حالة خاصة جدا"، وكتبت عليها تعليقا، "ألف مبروك يا حبيبتي". وتفاعل متابعي أيتن عامر معها عبر التعليقات والإعجابات على التدوينة القصيرة. Advertisements وكانت الفنانة أنغام قد أصدرت مؤخرا ألبومها الغنائي أمس، ويحمل عنوان "حالة خاصة جدا"، وتتعاون فيه مع زوجها أحمد إبراهيم في 6 أغنيات هي، "هتقول لربنا إيه"، و"حبايبنا"، و"على حسك في أيامي"، و"ولا دبلت"، و"متطمنة"، و"حالة خاصة جدا". ​

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