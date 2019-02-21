مجموعة غوتشي لخريف 2019.. أقنعة ودقات براميل ونباح كلاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كانت كل الأنظار مُسلّطة على غوتشي على مدار شهر فبراير، منذ إطلاق (وسحب) السترة "السوداء" المثيرة للجدل، كان البيت الإيطالي يمر بالكثير من المشاكل: غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، توبيخ من المصمم الأمريكي دابر دان، تنديد بالمقاطعة، مُذكرة داخلية من الرئيس التنفيذي ماركو بيزاري، بيان من المدير الفني أليساندرو ميشيل، ومبادرات طويلة المدى تعزز التنوع والوعي الثقافي، ومؤخراً عرض غوتشي لخريف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو.

أمس الأربعاء، أقيم عرض المدرج على منصة دائرية محاطة بمقاعد مستديرة للجمهور، حيث كان الضيوف محاطين (تماماً بالمعنى الحرفي) بواحدة من أكثر مجموعات ميشيل غرابة حتى الآن.

وكانت هناك أضواء مشرقة ومضيئة بشكل غير مريح على الجدران، بينما انتشر صوت نباح الكلاب ودقات براميل الحرب على مكبرات الصوت، لهذا فقد كانت هذه المجموعة بعيدة كل البعد عن مجموعته السابقة التي احتضنت بريق أناقة هوليوود، لدرجة أنه افتتح العرض بإطلالة مكونة من قناع أسود معدني مثبت على وجه العارضة، منسق مع بدلة تنورة بطبعة حادة ومحايدة، وبصورة ظلية هندسية مع زوج من البوت العالي من الساتان الأحمر.

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وكانت الأقنعة العنصر الأبرز في العرض، استلهمها ميشيل من كتاب للفيلسوفة هانا أرندت - وتحديدًا كتابها الذي صدر عام 1958 بعنوان "الحالة الإنسانية".

وقدم المصمم تشكيلة مع البدلات بأكتاف قوية من مثل: قمصان مطبعة ضخمة، بلوزات فيكتورية، وقطع خارجية مميزة، ومن المثير للاهتمام أيضًا أن توقيعات المصممين الآخرين كانت تتبادر إلى الذهن أثناء عرض المجموعة، مثل معطف يتشابه إلى حد ما مع قطع رائجة بنمط ستايل الشارع من ساكس بوتس، وبدلة من قطعتين بتفاصيل شانيل، وقبعات تشبه الخوذة تبدو وكأنها تم اقتباسها من نسخة ديور كواتشيلا الجاهزة.

كانت الإكسسوارات بارزة ومميزة كالعادة، بما في ذلك أحذية رياضية ممزقة، وجوارب من الفرو الاصطناعي، وحقائب دافل الصغيرة المتعددة الوظائف، مع حقائب كروس بودي بشرائط جانبية، وكلها زينت بشعار غوتشي.

شاهدي مجموعة غوتشي لخريف 2019 بالكامل، وشاركينا رأيك.