انت الان تتابع تفاصيل خبر مصرع 70 شخصاً بحريق هائل في بنغلادش والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 11:22 صباحاً - قضى 70 شخصاً في العاصمة البنغالية دكا، اليوم الخميس، إثر حريق هائل في منطقة يرجع تاريخها إلى قرون.

وقال مسؤول بفرقة الإطفاء في بنغلادش: إن "عدد قتلى حريق هائل في منطقة يرجع تاريخها إلى قرون في دكا وصل إلى 70 شخصاً، وإن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع بينما يمشط رجال الإطفاء حطام المبنى الذي دمرته النيران".

وتتكرر حرائق المباني الكبيرة في بنغلادش، ويرجع ذلك إلى أسباب من بينها التراخي في تطبيق قواعد السلامة، وهو ما أدى إلى وفاة المئات في السنوات القليلة الماضية.

وأوضح ذو الفقار رحمن، مدير إدارة الإطفاء والدفاع المدني في دكا، أنه "حتى الآن انتشلت 70 جثة، ومن الممكن أن يرتفع العدد لأن البحث لا يزال جارياً".

وشب الحريق في مبنى من أربعة طوابق ليل الأربعاء، وامتد سريعاً إلى المباني القريبة في منطقة "تشوك بازار" في دكا القديمة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 300 عام.

وأضاف رحمن أن 50 شخصاً على الأقل نقلوا إلى المستشفى، وأن بعضهم حالته خطيرة، وقال شهود عيان إن مئات هرعوا إلى مستشفى كلية الطب في دكا للبحث عن أقارب مفقودين.

واستمر قرابة 200 رجل إطفاء لأكثر من خمس ساعات للسيطرة على الحريق، لكنه ظل مشتعلاً حتى الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "دكا تريبيون" أن المبنى به مخزن للمنتجات البلاستيكية ومليء بالمواد القابلة للاشتعال.

وقال مسؤول الإطفاء إن تحقيقاً يجري لمعرفة سبب الحريق، مضيفاً أن رجال الإطفاء واجهوا صعوبة في العثور على إمدادات المياه الكافية واضطروا لسحب المياه من مسجد قريب.

وأدى انهيار مصنع رانا بلازا في عام 2013 إلى قضاء أكثر من 1100 عامل، وتسبب حريق بمصنع للملابس عام 2012 في وفاة 112 شخصاً.