مي حريري تُثير جدلاً وغضبًا بعد إطلالتها بـ"فيديو رقص".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار فيديو تم تداوله خلال الساعات الماضية تظهر فيه الفنانة اللبنانية مي حريري، وهي ترقص بطريقة مُثيرة مُرتدية بنطلونا جلديا باللون الأسود مع توب جلدي باللون نفسه كشف عن بطنها، خلال تواجدها في دبي، حالة من الجدل بين رواد السوشال ميديا.

وتعرضت حريري بسبب الفيديو لهجوم كبير من نشطاء الإنترنت، خصوصًا أن طريقتها في الرقص والتي جاءت على أنغام أغنية "حبيبي إنت" لطليقها الفنان الراحل ملحم بركات كانت مستفزة وغير مُناسبة لسنها على حد قولهم.

كما تساءل عدد كبير من الجمهور عن إصرار الفنانة اللبنانية الزج بطليقها الراحل ملحم بركات في كل ظهور لها بطريقة مُباشرة أو غير مباشرة، خاصة وأنها تتعمد ارتداء ملابس جريئة جدًا، والتصرف بطريقة غير مناسبة.

ويرتبط اسم مي حريري بالفنان الراحل ملحم بركات بعد زواجه منها وإنجابهما ابنهما ملحم جونيور، وبالرغم من انفصالهما عبرت حريري في أكثر من مناسبة أن بركات هو حب حياتها ولا يمر يوم دون أن تتذكره، وأكدت في آخر لقاء تلفزيوني لها مع أروى ضمن برنامج "تحت السيطرة"، ان حياتها أصبحت تعيسة بعد وفاة بركات مؤكدة إنها أيَضا حب حياته وأنهما بقيا على تواصل بعد الانفصال.