طريقة تحضير الجمبري والمشروم بالصوص الأبيض مع المكرونة الأسباجتى

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:

كيلو جمبري، مقشر.

2 ملعقة كبيرة زيت.

4 فص الثوم، مفروم .

1 كوب مشروم مقطع شرائح.

مرقة دجاج.

للصوص الأبيض :

4 كوب لبن.

خلطة البشاميل الجاهزة.

نصف كوب من القشدة .

رشة من جوزة الطيب.

100 جم جبنة (موزاريلا أو شيدار)

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة التحضير

– يسخن الزيت في إناء و يقلي الجمبري والمشروم والثوم وتضاف مرقة الدجاج حتى يأخذ الجمبري لون وردي من 7 إلى 10دقائق ثم يرفع عن النار.

- لتحضير الصوص الأبيض تضاف محتويات كيس خلطة البشاميل ألي 4 كوب لبن بارد في وعاء ويضع علي نار هادئة ويحرك باستمرار حتى تحصل على الكثافة المطلوبة وتضاف جوزة الطيب و القشدة ويرفع الوعاء عن النار.

- يضاف الصوص إلى الجمبري والفطر ويقلب جيدا.

- يزيين بالبقدونس ويقدم مع المكرونة .