طريقة تحضير الجمبري والمشروم بالصوص الأبيض مع المكرونة الأسباجتى

محمد اسماعيل - القاهرة - المقادير:
كيلو جمبري، مقشر.
2 ملعقة كبيرة زيت.
4 فص الثوم، مفروم .
1 كوب مشروم مقطع شرائح.
مرقة دجاج.
للصوص الأبيض :
4 كوب لبن.
خلطة البشاميل الجاهزة.
نصف كوب من القشدة .
رشة من جوزة الطيب.
100 جم جبنة (موزاريلا أو شيدار)
بقدونس مفروم للتزيين.
طريقة التحضير
– يسخن الزيت في إناء و يقلي الجمبري والمشروم والثوم وتضاف مرقة الدجاج حتى يأخذ الجمبري لون وردي من 7 إلى 10دقائق ثم يرفع عن النار.
- لتحضير الصوص الأبيض تضاف محتويات كيس خلطة البشاميل ألي 4 كوب لبن بارد في وعاء ويضع علي نار هادئة ويحرك باستمرار حتى تحصل على الكثافة المطلوبة وتضاف جوزة الطيب و القشدة ويرفع الوعاء عن النار.
- يضاف الصوص إلى الجمبري والفطر ويقلب جيدا.
- يزيين بالبقدونس ويقدم مع المكرونة .
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