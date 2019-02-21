5 أمور احذروها.. لا تتحدثوا عن هذه الأشياء بعد ممارسة العلاقة الحميمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - آلاء مؤمن

"ليس سهلًا تحديد ما ينبغي قوله، وما لا ينبغي بعد انتهاء العلاقة الحميمة"، خاصة أن الهدف الأساسي من الممارسة هو سعادة الزوجين.. لكن هناك مجموعة من الإرشادات التي تنطبق على علاقة أي زوجين، ولا ينبغي الحديث عنها.

إليزا بوكوين، أخصائية العلاج الطبيعي بمؤسسة (ذا فلو- The Flow)، قالت في تصريحات لموقع "mujerhoy" الإسباني، "عادة يكون الأفراد في أكثر لحظاتهم حساسية أثناء ممارسة العلاقة الحميمة. لذا تقل رغبتهم في التعرض للمشكلات التي قد تؤدي إلى إزعاج الزوج عاطفيًا. ولتجنب هذه المشكلات نصحت بوكوين بتجنب الآتي:

1- لا تنتقد أداء شريكك

تقول بوكوين: "تجنبوا تصنيف الأداء الجنسي بشكل عام.. فالأمر لا يسير على مقياس من 1 إلى 10"، لأن هذا النقد من الممكن أن يؤثر على حميمية العلاقة.

2- لا تعلّق على جسد الشريك

عدا إخبار الشريك بأن جسده رائع، تجنبوا التعليقات على غرار اقتراح العودة إلى صالة الألعاب الرياضية، فليس هذا هو الوقت المناسب. وتقول بوكين: "تشاركوا لحظاتكم الحميمية، وليس من الجيد القيام بأي شيء سوى الإعراب عن الإعجاب والتقدير".

3 - لا تتحدثوا عن تجارب جنسية سابقة

حسنًا، لدى البعض تجارب سابقة، ولكن فقط نريد أن نذكركم، "ليس هذا هو الوقت المناسب لمقارنة شريكك بشريك سابق. وتنصح أخصائية العلاج الطبيعي: "يمكنك التحدث عن ماضيك، ولكن ليس بعد العلاقة الحميمة مباشرة". وتحذّر الطبيبة: "تجنبوا أي عبارة تحمل إشارة إلى شريك سابق في هذه اللحظات".

4 - لا تناقش مستقبل العلاقة

تقول الطبيبة بوكين، "الجنس ليس بالضرورة معادلاً للالتزام"، وأن المحادثات حول المستقبل ووضع العلاقة أمر هام قبل أن تصبح جنسية، لذا عليكم الاحتفاظ بهذا النوع من الحديث لوقت آخر إذا كنتم تريدون تجنب الإجابات غير الصادقة.

5 - لا تتلاعب بالشريك

إذا كنت قد تحدثت بالفعل عن موضوع معين، وكانت إجابة شريكك لا، فلا تستخدم هذه اللحظة لإعادة النقاش إلى الطاولة في محاولة للتلاعب باستجابته.. هذا أسلوب سيء وسيُشعر شريكك بالاستياء.