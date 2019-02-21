إتفرج..تحدي السحب المغلية يجتاح روسيا

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 09:55 صباحاً - تداول رواد الفيس بوك مقطع فيديو مذهل يستعرض استغلال الروسيون البرودة القارسة التي تضرب بلدانهم، بممارسة عادة غريبة، متمثلة في إلقاء الماء الساخنة في الهواء التي تتجمد وتشكل أعمال فنية مذهلة.

وفي فيديو نشره موقع “فوكاتيف” الأمريكي، فإن روسيين كثيرين يخرجون في الشوارع بأكواب مياه ساخنة لإلقائها في الهواء، والتي تتجمد بفعل البرودة القارسة التي تصل إلى 50 تحت الصفر.

حيث يقوم الروسيون بإلقاء هذه المياه والتقاط صور مذهلة وكذلك فيديوهات لنشرها على انستجرام، إذ يلقى هذا التصرف انتشارا مذهلا حول البلاد.

وأطلق روسيون تحدي تحت اسم “دوباك تشالنج” حول هذا التصرف من أجل تشجيع السباق حول البلاد لالتقاط أفضل صورة وفيديو للمياه المتجمدة فوقهم.

والصور تبدو مذهلة جراء هذا التحدي، إذ تظهر تكون سحابة فوق الذي يقوم بإلقاء المياه الساخنة في الجو.