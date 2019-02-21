احمد زاهر يقترب من انتهاء تصوير أكثر من نصف مشاهد فيلم “زنزانة 7”

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 09:55 صباحاً - انتهى الفنان أحمد زاهر من تصوير أكثر من نصف مشاهده ضمن أحداث فيلم “زنزانة 7” والذى يشارك فى بطولته مع كل من الفنان نضال الشافعى ومنة فضالى وآخرين، حيث تواجد فريق العمل مؤخرا فى الغردقة لتصوير عدد من المشاهد ومن المقرر استئناف تصويره خلال الأيام المقبلة فى القاهرة .

يجسد بطل العمل الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية “منصور”، والذى يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور حربى داخل “زنزانة 7″، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى، ثم بعد ذلك يرى المشاهد كيف تدخل “ناهد” المحامية، هذا الصراع، خاصة وأنها تلعب شخصية محامية “أُلعوبان” تلعب البيضة والحجر، كذلك سيرى الجمهور علاقة “شجن” الراقصة، والتى تلعب دورها الفنانة منة فضالى ضمن الأحداث.