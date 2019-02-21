تجديد المسلسل الدرامى “Manifest” وانباء عن طرح موسم ثانِ

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 09:55 صباحاً - تعمل شبكةNBCعلى تجديد المسلسل الدرامىManifest، لموسم ثانى، ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد لبدء عرضه.

وقال جيف ريك في حوار له نشر على موقع ”tvseriesfinale” إنه متفائل بإعادة دراماNBCلموسم ثانى، ولكن إلى الآن لم يتم إمضاء أي عقود أو إتفاقيات حول الأمر، ولكنني متفائل بسبب ردود الفعل الإيجابية التي حظى بها الموسم الأول من مسلسل “Manifest“.

وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الأول 1.27 في الفئة العمرية 18 و 49، و 6.557 مليون مشاهد، وتدور الدراما الجديدة حول ركاب رحلة طيران روتينية مفقودة، ثم تعود للظهور مرة أخرى.