ماجد المصرى ينضم لـ مسلسل “زلزال” بطولة محمد رمضان

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 09:55 صباحاً - إنضم النجم ماجد المصري إلى أسرة مسلسل “زلزال” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه في مسلسلات رمضان 2019. ونشر الفنان ماجد المصري صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وأعلن خلالها عن انضمامه لمسلسل “زلزال”. مسلسل زلزال بطولة محمد رمضان، حلا شيحة ومجموعة كبيرة من النجوم وهو من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج إبراهيم فخر. كما انتهى الفنان ماجد المصري من تصوير دوره في مسلسل “بحر” تأليف أحمد عبد الفتاح، اخراج أحمد صالح، وكان اخر أعماله مسلسل “الطوفان” الذي عرض على شاشة dmc الفضائية الذي جسد فيه شخصية الشيخ خالد زوج الفنانة وفاء عامر وحقق نجاحا كبيرا، المسلسل بطولة نادية رشاد، احمد زاهر، روجينا، ايتن عامر، وفاء عامر، فتحي عبد الوهاب، دينا، بشرى، محمد عادل، عبير صبري، مجدي كامل، هنا شيحة وهو قصة بشير الديك، سيناريو محمد رجاء، وائل حمدي ومن إخراج خيري بشارة.

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