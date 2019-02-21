جرب هذا النظام الغذائي وتخلص من مشكلات القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ضي جمال

أفادت كثير من الدراسات والأبحاث أن استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من FODMAP، وهي مجموعة من السكريات الأحادية والأحماض وغيرها من العناصر الغذائية والتي تسمى بالكربوهيدرات قصيرة السلسة أو سهلة التخمر بالجهاز الهضمي والموجودة في كثير من الأطعمة، يؤدي إلى زيادة حجم السوائل، الغازات، انتفاخ البطن، مشاكل بحركة الأمعاء، الإسهال، الإمساك، وهو ما يرتبط بمشكلات القولون.

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