توقعات الأبراج وحظك اليوم الخميس 21/2/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope":

- الحمل (من 21/3 إلى 20/4)

يوم جيد على الصعيد المهني.. عليك الاهتمام بصحتك من خلال تناول الأطعمة المغذية والابتعاد عن التوتر والقلق، ومحاولة التركيز في الأمور المتعلقة بالعمل.

- الثور (من 21/4 إلى 20/5)

تمر بيوم رائع ، ولكنك تشعر ببعض التقلبات على الصعيد العاطفي، نتيجة التفكير الزائد في علاقتك مع شريك حياتك، حاول الابتعاد عن المناقشات هذه الفترة حتى لا تزيد الخلافات بينكما.

- الجوزاء (من 21/5 إلى 20/6)

عليك التحلي بالطاقة والحيوية للانتهاء من المهام المتراكمة عليك، حاول الإ تستسلم للاكتئاب وابتعد عن الأفكار السلبية، أما عن الصعيد العاطفية تحتاج إلى التحدث مع شريك حياتك والتعبير عن كافة مشاعرك التي تشعر بها.

- السرطان (من 21/6 إلى 20/7)

قربيًا ستنتهي كل الأمور التي تجعلك تشعر بالتوتر والحزن، سوف تحصل على نتيجة هائلة ستدهشك، ولكن عليك الانتباه إلا تأخذ خطوات تؤثر على مستقبلك.

- الأسد (من 21/7 إلى 20/8)

حاول التمتع بالاسترخاء، والابتعاد عند الطاقة السلبية عن طربق الذهاب إلى الحديقة، والنوم على الأراضي الخضراء، والنظر إلى السماء، ومشاهدة النجوم، والهروب من المشاكل، والاندماج في الخيال.

- العذراء (من 21/8 إلى 20/9)

أشياء ذات قيمة عاطفية قد تبدو مهمة بالنسبة لك هذه الفترة، عليك الهدوء وعدم التسرع في إتخاذ قرارات تؤثر على مستقبلك.

-الميزان (من 21/9 إلى 20/10)

قد تفقد التحكم والسيطرة على أفكارك ومشاعرك هذه الفترة ، لذا خذ قسط من الراحة لتعيد ترتيب أمورك من جديد.

- العقرب (من 21/10 إلى 20/11)

الحظ حليفك اليوم، وخاصة على الصعيد العاطفي قد تدخل في علاقة حب جديدة، وتعيش أجواء رومانسية رائعة.

- القوس (من 21/11 إلى 20/12)

يوم جيد على الصعيد الاجتماعي، يحمل لك أحد الاصدقاء خبر سعيد يغير مسار يومك للأفضل.

- الجدي (من 21/12 إلى 20/1)

تعيد التفكير والنظر في علاقتك العاطفية هذه الفترة، وتطرح عددًا من التساؤلات حول هذه العلاقة ومدى قدرتك على الاستمرار فيها.

- الدلو (من 21/1 إلى 20/2)

حاول استغلال طاقتك وحماسك اليوم لإنجاز المهام العديدة المتراكمة عليك منذ فترة.

- الحوت (من 21/2 إلى 20/3)

حاول التركيز على حياتك فقط، ولا تخجل في تفوض بعض المهام إلى الأشخاص الأكثر كفاءة منك في بعض لإنجازها على أكمل وجه .