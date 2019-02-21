بالصور| أجمل إطلالات النجمات في الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

ظهرت عديد من نجمات الفن في العالم العربي، خلال هذا الأسبوع بأكثر من إطلالة مختلفة وجريئة، من خلال تواجدهم في إحياء إحدى الحفلات الخاصة لهم، وحضورهم للمناسبات الخاصة، إذ تألقوا بختيار تصميمات عصرية ومختلفة تناسب قوامهم الرشيق.

وفيما يلي، أبرز الإطلالات التي جاءت خلال هذا الأسبوع من نجمات الفن لتستوحي إطلالاتك منها، بحسب ما جاء في موقع Bazar بنسخته العربية في السطور التالية:

1- نوال الزغبي في فستان رائع من labourjoisie خلال إطلالتها في برنامج ديو المشاهير:

2- نجوى كرم تطل من حفلها في الكويت بثوب غاية في الأناقة من زهير مراد:

3- لحفلها في القاهرة، اختارت نجمة غلاف هاربرز بازار فستاناً أبيض من نيكولا جبران:

4- الفنانة اللبنانية يارا وإطلالة نادرة في برنامج لهون وبس مرتدية فستاناً أحمر من NF BY NOUR:

5- الإعلامية الجميلة أنابيلا هلال في بدلة أنيقة من قطعة واحدة من Stella Mccartney:

6- سيرين عبد النور من حفل عيد ميلاد الفنانة نجوى كرم بثوب من Karen Millen:

7- ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا من برايم ديو المشاهير في فستان أسود من THYM:

8- النجمة الخليجية المتألقة بلقيس فتحي في فستان مبهر من alfazairy: