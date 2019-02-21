ضربات القلب‎ لشحن بطاريات الزراعات الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ-

تمكن باحثون في جامعة "تكساس" الأمريكية من تطوير جهاز جديد يحول الطاقة الحركية للقلب النابض إلى كهرباء يمكن الاستفادة منها في شحن أجهزة أخرى مزروعة في الجسم.

وقام مهندسو كلية "دارتموث" وأطباء القلب في مركز العلوم الصحية بجامعة "تكساس" من تطوير جهاز جديد تم اختباره على قلوب الحيوانات، وفقا للبحث الذي نشر مؤخرا في دورية "أدفانسد ماتريالز تكنولوجى".

ويهدف الباحثون أن يعمل الجهاز طوال حياة الشخص دون التأثير على قلبه.

وقال جون زانج أستاذ الهندسة في كلية "دارتموت" الباحث الرئيسي في الدراسة، في بيان صحفي، "نسعى لحل أكبر مشكلة تواجه أي جهاز طبي قابل للزرع، وهي كيفية توفير مصدر طاقة فعال للجهاز كي يؤدي وظيفته بكفاءة على مدى عمر المريض دون الحاجة إلى إجراء جراحة جديدة واستبدال بطاريته".

ويأمل الباحثون أن تنتهي التجارب على الحيوانات بنجاح ليحصل الجهاز على الموافقة اللازمة للاستفادة منه في الجسم البشري.