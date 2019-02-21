قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن "الأطعمة التي تٌباع في الشوارع اقتصادية وهامة جدًا للمواطنين، وموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "هي أغذية الشوارع بطلوا يبيعوها في نيويورك مثلا، وفي جنب مبنى الأمم المتحدة ناس بتبيع سجق".
وشدد رئيس هيئة سلامة الغذاء على أهمية أن تكون الأطعمة التي تٌباع في الشوارع آمنة، سواء كانت عربات كبدة أو سجق أو غيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة سلامة الغذاء: "أطعمة الشارع هامة واقتصادية المهم تكون آمنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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