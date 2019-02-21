أنجي المقدم: روحت لطبيب نفسي لهذا السبب

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 03:55 صباحاً - انجي بيومي

قالت الفنانة إنجى المقدم: «أوافق على عمل ابنتى في الفن، ولكن بشرط الانتهاء من دراستها، على أن تقدم أعمال تتناسب مع المجتمع الشرقى، وبدون إثارة»، موضحة «بدأت حياتى العملية كمراسل لإحدى القنوات الفضائية، ثم مذيعة بسبب رفض زوجى التحاقي بالتمثيل أثناء الدراسة، وكنت قلقانة وخايفة، ثم تلقيت عروضا للعمل في الفن، وأقنعت زوجى بالتمثيل من خلال الزن على ودانه».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «حفلة» تقديم الإعلامية سمر يسرى المذاع على فضائية «أون إي»: إنها درست علم النفس، ليس بهدف العمل فيه، ولكن بهدف تربية ونشأة أطفالها، موضحة «كنت دائما غاوية أعرف مين طلق ومين تزوج وايه أسباب الطلاق وغيرها، والعالم كله مرضى نفسيين والجميع يعانى من بعض المشكلات، وعرضت نفسي على طبيب نفسى بسبب بعض المخاوف التي تسيطر عليّ وأحيانا كثيرة أشعر بأنى غير ثابتة».

وتابعت، «تربية الأطفال صعبة، ومشكلتى أنى لسه بتعامل مع ابنتى بأنها ما زالت طفلة، وأنها يجب أن تسمع الكلام بدون رد أو تعليق، ومشلكتى معها أنها تركز».

وأوضحت وأكدت أن زوجها ليبى الجنسية، ويساندها ويدعمها في أعمالها الفنية، بالإضافة إلى أنه يعمل في مجال الفن، مشيرة إلى أن موافقة زوجها للعمل في الفن الابتعاد عن الإثارة والتمسك بالأعمال الهادفة.