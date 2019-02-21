نجلة هشام بركات: الجهات الامنية توصلت لمن إخترق حسابي

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 03:55 صباحاً - قالت المستشارة مروة هشام بركات ابنة النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، إن حسابها على موقع «فيس بوك» تم سرقته وكتب عليه كلام ليس له أساس من الصحة.

وأكدت “بركات”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» تقديم الإعلامي أسامة كمال،مساء الأربعاء، أن الجهات الأمنية توصلت إلى الشخص الذي اخترق حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتم إعادة الحساب لها مرة أخرى.

وأضافت «أرفض التشكيك في أحكام القضاء المصرى، ويجب تحرى الدقة في الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على الدولة المصرية، وأسر الشهداء لن يهزهم عمل إرهابى».