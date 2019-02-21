نشرت الكاتبة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، صورة لأطفالها خلال الاحتفال بعيد ميلادهم، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وحرصت "علاء" على إخفاء وجوة أطفالها، مُعلقة: "‏عيد ميلاد ولادي، عبدالله وعبدالرحمن، ربنا يحفظكم ويهديكم ويخليكم لينا أنتوا وأختكم يارب". وتابعت: "ملحوظة عشان اللي بيسألوني ليه مش مبينة وشوشهم فده مجرد احترام لخصوصيتهم ورغبتهم الحالية". وتفاعل عدد من متابعيها مع الصور، متمنين لأطفالها الصحة والسعادة، في حين انتقد البعض إخفاء الوجوة، فقالت إحدى المعلقين: "عشان رغبتهم ولا خايفة من الحسد"، في حين علق الأخير: "متخافيش مش هنحسدهم". يذكر إن إنجي ليست الأولى التي قررت إخفاء وجوة أطفالها خلال نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فسبقتها من قبل الفنانة اللبنانية "ميريام فارس"، والفنانة ريهام أيمن زوجة شريف رمزي، حيث لم يظهرا أطفالهم حتى الآن. ​

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة يوسف الشريف تنشر صورة تخفي فيها وجوه أطفالهما.. ومتابعوها: "مش هنحسدهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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