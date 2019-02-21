بالفيديو.. مدرب الأهلي يُعلق على سقوط الزمالك وبيراميدز

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 02:33 صباحاً - أشاد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، بمستوى اللاعبين خلال مباراة الداخلية الأخيرة، مشيرا الى أن مشوار الدوري مازال طويلا.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره الداخلية 3-1 في مباراة الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز بملعب استاد بتروسبورت.

وقال لاسارتي في تصريحات بعد المباراة “حققنا فوزا مستحقا وفقا لما قدمناه خلال المباراة، الشوط الأول كنا أفضل كثيرا من الثاني، وانخفاض الأداء لم يكن مشكلة فنية، ولكن تكتيك بعد التقدم بثنائية”.

وتابع “هشام محمد قدم مستويات جيده لهذا تم الدفع به على حساب حمدي فتحي، تعرض لإصابة بسيطة وبالتالي فضلنا اخراجه والدفع بنيدفيد بجانب السولية، بعد ذلك اشركنا حمدي فتحي لكي نستحوذ بشكل أفضل”.

وأضاف “الأهلي في الوقت الحالي أصبحت المشاكل به أقل، عندما تواجدت في فترتي الأولى كانت الاصابات كثيرة والمشاكل البدنية، لكن حاليا الأمور أصبحت أفضل، ومع الوقت سيتطور الفريق أكثر”.

واستمر “بالتأكيد سقوط الزمالك وكذلك بيراميدز أمر منحنا مزيد الثقة لكن أيضا يشكل علينا ضغوط، نحن مطالبين بالفوز دائما من أجل الاستمرار على الطريق الصحيح”.

وصرح “الأمر هنا صعب، جدول الدوري مضغوط، نلعب مباراة كل 4 أيام، اللاعبين ليسوا ماكينات، لا يمكن أن أطلب منهم أكثر من ذلك في ظل هذا الضغط، طالما هناك مكسب، فهذا أمر جيد، متفهم لما يقومون به، وسعيد بهم جميعا”.

واختتم “كل مباراة ولها ظروفها ورجالها، نحاول دائما الحفاظ على جميع اللاعبين، سعيد بمستوى الصفقات الجديدة، وأيضا سعيد بتجديد عقود بعض اللاعبين، القادم أفضل للأهلي”.