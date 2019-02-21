قوة السيتي تعبر كفاح شالكة وتُقرب البلوز من ربع نهائي دوري الأبطال

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 02:33 صباحاً - نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوزاً ثميناً وصعباً على شالكه في ألمانيا بنتيجة (3-2) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع بطل إنجلترا قدماً في دور الثمانية.

مانشستر سيتي واجه الهزيمة بعد أن متأخراً حتى الدقيقة 85 بنتيجة (2-1)، وذلك بعد أن تقدم أجويرو، وتعادل وتقدم نبيل بن طالب من ركلتي جزاء، لكن ساني أدرك التعادل، وسجل سترلينج هدف الفوز.

ملخص المباراة

بدأ مانشستر سيتي المباراة ضاغطاً منذ البداية، وكاد سيرجيو أجويرو أن يتقدم برأسية في الدقيقة 7 بعرضية من ديفيد سيلفا حولها باتجاه الشباك لكن الحارس أبعدها إلى ضربة ركنية.

وفي الدقيقة 19 مرر الحارس كرة انقض عليها ديفيد سيلفا داخل منطقة الجزاء ليمرر إلى أجويرو المنفرد تماماً بالشباك ليسجل بسهولة الهدف الأول لصالح الفريق السماوي.

وطالب فريق شالكة بإلغاء الهدف نظراً لوجود خطأ في وسط ملعب السيتي ضد أحد لاعبي الأزرق قبل اكتمال الهجمة وتسجيل الهدف، ليتم اللجوء إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحة هدف السماوي.

وكاد شالكه أن يتعادل في الدقيقة 25 بهجمة مرتدة خطيرة انتهت بتسديدة من اللاعب مارك أوث من خارج منطقة الجزاء بيسراه لتمر الكرة إلى جوار القائم الأيمن للحارس إيدرسون.

واحتسب الحكم ركلة حرة للسيتي على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 33 نفذها كيفين دي بروين بتسديدة قوية لكنها ذهبت إلى موقع تمركز الحارس ليحتضنها بثبات.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح شالكه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو وذلك بسبب ارتطام الكرة بذراع المدافع أوتاميندي في الدقيقة 36 مع إشهار الكارت الأصفر للمدافع الأرجنتيني، ليسجل الفريق الألماني هدف التعادل عن طريق نبيل بن طالب الذي سدد على يسار الحارس البرازيلي إيدرسون.

ومن جديد احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لفريق شالكه في الدقيقة 44 مع إنذار البرازيلي فيرناندينيو، ليتصدى اللاعب نبيل بن طالب مجدداً للتنفيذ ويضع الكرة على يمين إيدرسون معلناً عن تقدم فريقه.

وفي الدقيقة 45+3 كاد بيرناردو سيلفا أن يتعادل لمانشستر سيتي قبل الدخول إلى غرف الملابس للاستراحة، لكن تسديدة اللاعب البرتغالي علت العارضة بقليل.

وحاول جوندوجان إدراك التعادل في الدقيقة 56 بتسديدة قوية بيمناه ردها الدفاع لتعود إلى اللاعب الألماني من جديد الذي سدد بيسراه قذيفة مرت إلى جوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 69، أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه المدافع الأرجنتيني أوتاميندي، بعد عرقلته للاعب شالكه، ليكمل السيتي المباراة منقوصا.

وكاد السيتي أن يتعادل في الدقيقة 74 بعد عرقلة بيرناردو على حافة منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة ثابتة نفذها دي بروين بتسديدة قوية من تحت الحائط البشري لكنها ارتطمت وذهبت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 85 تعادل مانشستر سيتي عن طريق لاعبه البديل ليروي ساني الذي سدد قذيفة من ركلة ثابتة على حافة منطقة الجزاء مرت إلى الشباك الألمانية.

وتألق الحارس البرازيلي إيدرسون بإرسال تمريرة طويلة في عمق الدفاع انفرد على إثرها رحيم سترلينج في الدقيقة 90 ليسدد كرة قوية عانقت شباك الفريق الألماني ليمنح السيتي فوزاً ثميناً.