أحمد موسي عن محاولة إغتياله: “كل واحد له دقيقة هيموت فيها”

كتب ياسر ابراهيم - الخميس 21 فبراير 2019 02:33 صباحاً - معتز عوض

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن علاقة محمود الأحمدي، المتهم الذي نفذ بحقه حكم الإعدام في قضية اغتيال النائب العام السابق، المستشار الشهيد هشام بركات، بجماعة الإخوان الإرهابية

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأحمدي عضو بالجماعة الإرهابية منذ أن كان عمره 10 سنوات»، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية هي المسؤولة عن تنفيذ اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وتابع موسى « الأحمدي صنع العبوة المتفجرة التي استخدمت في اغتيال الشهيد هشام بركات عبر استخدام أسطوانة بوتاجاز».

واعترف الإرهابيان أحمد جمال محمود، وعبد الرحمن محمد سلمان، في اعترافتهما بقتل النائب العام السابق، الشهيد هشام بركات، برصد العديد من الشخصيات العامة بينهم الإعلامي أحمد موسى، لاغتياله.

وأكد الإرهابيان أن محاولة اغتيال الإعلامي أحمد موسى فشلت بسبب سلبية الرصد.

ومن جانبه علق موسى على اعترافات الإرهابيين قائلاً: «كل واحد له دقيقة سيموت فيها».