دروس في الأناقة تعلمناها من شوارع لندن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تشكّل مدينة لندن المحطة الثابتة ضمن محطّات شهر الموضة، حيث يتوافد المشاهير والمؤثّرون ومحررو الموضة، وأصحاب المدوّنات إلى العاصمة البريطانية لمتابعة فعاليات أسبوع موضة خريف وشتاء 2019 للأزياء الجاهزة. وتتحوّل شوارع العاصمة البريطانية بهذه المناسبة إلى منصّات حية لإطلاق صيحات الموضة. تابعوا فيما يلي ما رصدناه من أفكار جديدة يمكنكن اعتمادها لأناقة متجددة هذا الموسم، حسب موقع "العربية".

- يحتل اللون البيج بتدرجاته التي تتراوح بين الفاتح والداكن مكانة مميزة في موضة هذا الموسم. نسّقوا بين عدة تدرجات منه في الإطلالة الواحدة للحصول على طلة عصريّة وأنيقة على السواء.

-طبعة المربعات تبقى المفضلة لدى زوار لندن وسكّانها فهي تزين المعاطف والسترات والبدلات بلمساتها الكلاسيكية وطابعها العملي الذي يمكن أن ينتقل من موسم إلى آخر فلا تترددوا في اعتمادها.

-الطبعات الحيوانية غزت أزياءنا وأكسسواراتنا هذا الشتاء، فرأينا طبعة جلد الثعبان تزيّن السراويل والقمصان، طبعة الحمار الوحشي تغطي البدلات، وطبعة جلود النمر والفهد تغطّي المعاطف والحقائب بلمساتها البريّة اللافتة.

- النساء في شوارع لندن لا يترددن في خلط عدة طبعات متناقضة مع بعضها بعضا، ويعتبرن سترة "البلايزر" القطعة الضرورية في خزانة كل امرأة عصرية.

- تميل النساء في شوارع لندن إلى اختيار أكسسوارات مبتكرة وبعيدة عن الكلاسيكية لإضافة لمسات من التميّز على إطلالاتهن.

- يُعتبر اللون الرمادي الفاتح من الألوان الحيادية التي تحمل لمسة أنيقة، فلا تترددوا في اعتماده كلون لكامل الإطلالة، خاصة أنه يتناسب مع الخامات الشتوية الدافئة من جوخ وصوف وكشمير.

- موضة ارتداء عدة طبقات فوق بعضها بعضا من الصيحات المعتمدة بكثافة في شوارع لندن، فهي تضفي لمسات عصريّة وشبابية على الإطلالة، كما أنها تتمتع بطابع عملي يجعلها سهلة التكيف مع التبدلات المناخية التي تطرأ.

- يشكّل اللون الأزرق أحد أبرز ألوان هذا الشتاء نظراً لطابعه الإيجابي، أما اللون القرميدي فينشر لمسات من الدفء على الإطلالات الشتوية. وقد كانا من الألوان التي رصدناها بكثافة في شوارع لندن.