مظاهرات للنساء "البدينات" تجتاح شوارع لندن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 01:33 صباحاً - تظاهرت مجموعة من النساء البدينات في لندن احتجاجاً على "أسبوع الموضة" الذي تجاهل شريحة نسائية كبيرة في المجتمع من أزيائه.



وحملت النساء البدينات صاحبات مقاسات الملابس الكبيرة "Plus Size"، لافتات تحمل شعارات "لا يجب أن يخجل منا عالم الموضة" و"جمالنا لا يقاس" و"الموضة يجب أن تلهمنا".



وقادت الممثلة الأمريكية هيلي هاسيلهوف البالغة من العمر 26 عاماً، مظاهرة نسائية وسط العاصمة البريطانية لندن، احتجاجاً على أسبوع الموضة الذي استثنى البدينات من أزيائه بحسب صحيفة "مترو".



وكتبت المتظاهرات الغاضبات على ملابسهن أسماء وظائفهن، في محاولة لنقل رسالتهن إلى العالم، بأن الجسد الجميل ليس أهم شيء في المرأة، كـ "سيدة أعمال" و"فنانة" ومهندسة ديكور".



كما اتهمت النساء مصممي الأزياء المشاركين بأسبوع الموضة في لندن بتجاهل المتحولين جنسيا أيضاً.

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