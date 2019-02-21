الامارات | خطبة غاغا وكارينو.. بلا تفاصيل فُسخت

شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة غاغا وكارينو.. بلا تفاصيل فُسخت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انفصلت نجمة البوب والمرشحة لجائزة الأوسكار ليدي غاغا، عن خطيبها كرستيان كارينو في ثاني علاقة لها تنتهي بالفشل خلال ثلاثة أعوام. وأكد مندوب عن غاغا التي تبلغ من العمر 32 عاماً، أول من أمس، تقارير المواقع الإعلامية المعنية بأخبار المشاهير التي أفادت بأن خطبة المغنية وكارينو، الذي كان وكيلها، فُسخت. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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