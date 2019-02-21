الامارات | أفراح الذهلي والمرزوقي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الذهلي والمرزوقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سليمان خميس الذهلي، بمناسبة زفاف نجله نايف إلى كريمة علي حسن المرزوقي. حضر الحفل الذي أقيم في فندق إنتركونتنينتال أبوظبي، عدد من أعيان قبيلتي الذهلي والمرزوقي ورجال الأعمال وكبار الشخصيات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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