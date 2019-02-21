الامارات | أفراح الكتبي والنيادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكتبي والنيادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام جمعة سعيد بن فهد الكتبي، حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة خلفان حمد بن بطي النيادي. حضر الحفل الذي أقيم بقاعة هيلي للأفراح في مدينة العين عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل وأصدقاء وزملاء العريس. وتضمن الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض منوّعة ابتهاجاً بالمناسبة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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