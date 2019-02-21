الامارات | أفراح الهديدي والمزروعي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الهديدي والمزروعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والخدمة المجتمعية في الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه علي محمد الهديدي، بمناسبة زفاف نجله إبراهيم إلى كريمة عوض بن سعيد بن سرور المزروعي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي الشارقة للرماية والغولف الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، والشيخ سلطان بن ناصر النعيمي، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع من الأهل والأصدقاء والمدعوين. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة.