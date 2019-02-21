الامارات | تصفيفة ترامب وكيم.. مجاناً في صالون بهانوي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوونغ يصفف أحد زبائنه على غرار كيم. أ.ف.ب

يقدّم مصفف شعر في فيتنام لزبائنه خدمة فريدة من نوعها، وهي تصفيفة شعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مجاناً. Advertisements وبمناسبة قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية في 27 و28 الجاري، يقدم مصفف شعر في العاصمة هانوي تصفيفة مجانية لأي شخص يريد أن يحظى بمظهرهما المميز. وقال تو جيا هوي (تسعة أعوام)، بعد أن صفف شعره على غرار تصفيفة كيم «أنا سعيد بهذه التصفيفة، لأن الناس سيعتقدون أنني أشبه زعيم كوريا الشمالية». وقال لي توان دوونغ صاحب صالون التجميل «فعلت ذلك على سبيل المزاح، لكن ردّ فعل الناس أدهشني». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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