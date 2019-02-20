بالفيديو| دموع ودروس في مشهد "جبروت" نرمين الفقي بـ"أبوالعروسة"

"وأنا اللي بابيع ياسمين يا ترى مين هيضم الورد، الصبر طيب يا عيوني على اللي رحلوا وفتوني الصبر طيب يا عيوني على اللي رحلوا وفتوني وفي حارة ضلمة استنوني".. بتلك الكلمات خطفت عبير "نرمين الفقي" الأنظار من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب مشهدها اليوم، بحلقة "أبو العروسة" وهي تغني خلال حفل زفاف طليقها.

في محاولات منها لإخفاء حزنها، وندمها على سنوات الزواج، وعمرها الضائع، من خلال المكياج، والملابس، قررت "الفقي" أيضًا خلال ذلك المشهد "القوي" إهداء طليقها وزوجته أغنية بصوتها مع بعض الحركات الأنثوية، وإظهار دلالها، حتى تخطف أنظاره عن عروسه الجديدة.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع رد فعل "نرمين" تجاه طليقها، فوجدها البعض أكثر ثقة بنفسها عقب الطلاق، خاصة لقرار حضورها حفل الزفاف، في حين ذهب البعض الآخر أن كل أفعالها مجرد افتعال، حتى لا تظهر ضعفها أمامه.

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