بـ"المكياج" فقط.. 5 حيل لتكبير الشفتين والعينين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آلاء مؤمن:

"حمض الهيالورونيك، البوتوكس، والشد" وغيرها من الوسائل التجميلية تستخدمها النجمات لتحسين مظهرهن، خاصة في الشفتين والمناطق المجعدة من الوجه، لكننا نجد أيضًا قائمة طويلة من المشاهير اللواتي يفضلن استخدام بعض الحيل البسيطة السهلة التي تحوّل مظهر الوجه في غمضة عين.

يرصد "الخليج 365" خمس حيل بسيطة باستخدام مستحضرات التجميل فقط لتكبير الشفاه والعينين، نقلًا عن موقع "mujerhoy" الإسباني:

1. قلم الكحل الأبيض

الكحل الأبيض، واحد من أفضل الطرق لتكبير العينين عند استخدامه بذكاء. وبعد الانتهاء من وضع المكياج، ضعي خطًا من الكحل الأبيض على الجفن السفلي لعينيك من الداخل ليظهرها بشكل أوسع، وإذا كانت عينيك واسعة، لا تكثري منه حتى لا يجعل مظهرك غير طبيعي.

2. الماسكارا في الأعلى والأسفل

لا تخافي من تجربة الماسكارا، من المؤكد أنك تقومين بوضعها فقط على الجزء العلوي من العين، ولكن الحيلة هي أيضًا وضعها على الرموش السفلية.

3. ظلال العيون

الألوان الفاتحة لظلال العيون تجعل عينيك تبدوان أكبر، اهتمي بوضع اللون الفاتح على خط الرموش العلوي، كما عليك استخدام لون ثانٍ أغمق قليلًا لخلق عمق أكبر لعينيك.

4. محدد الشفاه

التحديد هو واحد من أهم الخطوات عندما يتعلق الأمر بتكبير الشفاه، يجب عليك استخدام المحدد قبل أحمر الشفاه وبالتالي تصحيح أي عيوب طبيعية فيهما لجعلهما متطابقتين تمامًا، ثم استخدمي أحمر الشفاه بنفس اللون.

5. أحمر شفاه لامع

إذا كنت قد مللت من أحمر الشفاه المات Matte وتفضِّلين فمًا غضًا ورطبًا، فإن أحمر الشفاه اللامع يعكس حجمًا أكبر، كما لو كانت صورة ثلاثية الأبعاد.