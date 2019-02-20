"سباحة ورفع أوزان".. روشتة نرمين الفقي للحفاظ على جمالها

منذ أن خطت بقدميها الوسط الفني، خطفت الأنظار برقتها، وملامحها الجميلة، وقوامها الأنثوي، نرمين الفقي، كانت ولا زالت فتاة أحلام الشباب.

مؤخرًا تصدرت الفقي مؤشرات البحث على "جوجل"، بعد عرض الحلقة الـ95 مساء أول أمس على "يوتيوب" من مسلسل "أبو العروسة"، وذلك عقب مشهد حضورها حفل زفاف طليقها، لتخطف الأنظار حتى من العروس بالعمل الدرامي، وتصبح أيقونة انتقام للفتيات بالواقع.

وبالفترة الأخيرة، تحدثت الفنانة عن سر حفاظها على قوامها الممشوق، وطرق العناية بشعرها، وبشرتها، لتصبح مُلهمة لعديد من الفتيات، والتي جاءت على النحو التالي:

الريجيم والرياضة:

أكدت "الفقي"، أنها استطاعت خسارة الكثير من وزنها الزائد بسبب امتناعها عن العديد من الأكلات، التي من المُمكن أن تزيد وزنها، بالإضافة لتناول الديتوكس.

وأضافت، خلال حوار سابق لها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المُذاع على DMC أنها تمارس الرياضة بانتظام، وتحرص على حمل الأوزان، فضلًا عن ممارسة السباحة بشكل مستمر.

نضارة البشرة:

لفتت الفنانة، في حوار سابق لها ببرنامج "حكايتك"، مع الإعلامية دعاء صلاح، إلى أنها تعتمد على الأقنعة الطبيعية لنضارة وجهها، وإن أهم ما يميز بشرتها، إزالة المكياج عقب التصوير مباشرة وعدم البقاء به، فضلا عن وضع ماء الورد باستمرار.

العناية بالشعر:

وعلى الجانب الأخر، قالت "الفقي"، إنها تفضل أيضًا الأقنعة الطبيعية للعناية بشعرها، وأبرزها قناع زيت الزيتون والثوم والجرجير.

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