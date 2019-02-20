كيف تجعل زيارة الطبيب البيطري أقل فزعا للحيوان الأليف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

إذا كنت قد أخذت حيوانك الأليف يوما إلى الطبيب البيطري فأنت تعلم أنها مهمة ليست سهلة، خصوصا إذا كان القط أو الكلب يستشعر أن هذا هو المكان الذي ستقصده قبل فترة طويلة من ركوب السيارة.

وحقيقة أن الحيوان الأليف يعلم ما هو قادم حتى قبل مغادرة المنزل هو لأن صاحب القط أو الكلب متوتر بشأن الرحلة ويمكن للحيوان الأليف أن يستشعر محنتك.

وإحدى وسائل خفض التوتر قبل أخذ الحيوان الأليف إلى الطبيب البيطري هو بأخذه في جولات منتظمة بالسيارة حتى لا يربط السيارة بالتجارب السيئة.

ويجب أن تتأكد أيضا من ترك مساحة وقت وفيرة لهذه الجولة حتى لا تشعر بتوتر إضافي لأن الوقت يداهمك.

توفر بعض العيادات البيطرية مواعيدا خاصة تعطي القط أو الكلب الفرصة لاستكشاف المكان وإدراك كل الروائح الجديدة، دون حُقن مخيفة. إنها فقط زيارة للتعرف على المكان.

ولا تنس أن تعطي لحيوانك الأليف المزيد من المكافآت والتدليل بعد زيارة الطبيب البيطري وبهذه الطريقة أنت تقول له: "هذا الأمر ليس سيئا للغاية".