وفاء صادق ليست الوحيدة.. فنانات دخلن دوامة الأزمات بسبب أزواجهن

يظن الكثير أن حياة الفنانات هادئة وخالية من المشكلات، ولكن في النهاية هن نساء تسري عليهن ما يسري على سائر البشر، لا سيما فيما يتعلق بأزمات الزواج.

الفنانة وفاء صادق، كانت نشرت صورا، اليوم، لأوراق قضية استئناف رفعها طليقها يتهمها بأنها أدخلت أولادها مدارس باهظة التكاليف، بينما اتهمته هي بالتهرب من صرف نفقة أولاده، بادعائه أنه موظف بسيط بإحدى الشركات، واعتماده على كونها فنانة شهيرة ودخلها المادي يمكنها من الإنفاق على أبنائها.

وخلال السطور التالية، نرصد عددا من الأزمات تعرضت لها فنانات بسبب أزواجهن.

- هنا شيحة

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قالت الفنانة هنا شيحة في أحد لقاءاتها التلفزيونية، إنها مطلقة منذ 10 سنوات وحصلت على نفقة 2000 جنيه، وبعد استئناف طليقها أصبحت 1400 لنجليها، كما أشارت إلى أنها تعرضت أزمة كبيرة، بسبب منع طليقها أولاده من السفر نكاية فيها.

- زينة

كما خاضت الفنانة "زينة" معارك عدة داخل محكمة الأسرة، خلال رحلة إثبات نسب طفليها من أحمد عز، فمن قضية النسب مرورا بقضية الخلع حتى قضية النفقة التي ألزمت فيها المحكمة "عز" بدفع 20 ألف جنيه نفقة شهرية لأبنيه.

- رانيا يوسف

أما الفنانة رانيا يوسف، فحصلت على نفقة 15 ألف جنيه شهريا لطفلتيها من طليقها المنتج محمد مختار، بعد 4 سنوات من الطلاق.

وبعيدا عن نفقة الصغار، حصلت الفنانة لقاء سويدان على نفقة متعة بلغت 700 ألف جنيه من طليقها الفنان حسين فهمي، بعد صراعات داخل أروقة المحاكم.

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