بالفيديو| الصين تتهم بطلة كمال أجسام بنشر فيديوهات إباحية

اتهمت الشرطة السيبرانية الصينية لاعبة كمال الأجسام الأسترالية صينية المولد، لارا تشانج، بنشر مواد إباحية بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترتدي ملابس البحر على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

ووفقًا لصحيفة "SupChina"، عرضت لارا تشانج مجموعة من مقاطع الفيديو في شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "Weibo" في يوليو 2018، استعرضت فيها وضعيات مختلفة وهي بلباس بحر أخضر اللون.

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واعتبر ضباط الشرطة السيبرانية الصينية، الشهر الجاري، أن الفيديوهات تناقض "قواعد الأمن القومي"، وحذروا تشانج من نشر مواد ذات محتوى غير مقبول على الإنترنت، وجاء في تقرير الشرطة: "يخضع مثل هذا السلوك للمساءلة والتحقيق في إدارات أمن الدولة وسيعاقب مرتكبوه وفقا للقوانين السارية".

ورفضت تشانج هذه التهم وأصرت على أن ملابسها تعد زيا رسميا رياضيا لمحترفي ولاعبي رياضة كمال الأجسام، مؤكدة أنها ستناضل من أجل الدفاع عن حقوقها.

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