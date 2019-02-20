أحدهم تزوجته سرا وآخر خلعته .. 3 رجال في حياة أنغام قبل أحمد إبراهيم

"أنا عايشة حالة مش عارفة أيه أخرها".. كلمات تغنت بها الفنانة أنغام، منذ سنوات عدة، بصوتها العذب وإحساسها الدافئ، عبرت حينها عن مشاعر الفتيات تجاة شركاء حياتهن. ومثلها كمثل العديد من بني جنسها، عاشت "أنغام" حالات عٍدة من الحُب الأولي، المُكلل بالزواج، إلا إنه لم يكتمل في النهاية.

ومؤخرًا أكدت مصادر مقربة من الفنانة زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ أسابيع عدة، والذي عمل معها على أغلب أغاني ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا".

وقبل أحمد إبراهيم، يرصد "هن" حكايات 3 أزواج في حياة أنغام:

مجدي عارف:

تزوجت أنغام من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف بعد قصة حب كبيرة، لتنجب منه ابنها الأكبر "عمر"، وتداول حينها العديد من الأحاديث بأن والدها كان يرفض "عارف"، إلا أن أنغام أصرت على الزواج منه، ولكنها انفصلت عنه في النهاية.

محمد الشلبي:

تزوجت أنغام للمرة الثانية عام 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، لتنجب منه ابنها الثاني، "عبدالرحمن"، إلا ان اشتدت بينهما الخلافات التي وصلت للمحاكم عام 2007، لتقيم أنغام ضده دعوى "خلع" وتنفصل عنه.

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يذكر أن "فهد" شارك أنغام كموديل، بأغنيتها "بحبك.. وحشتيني"، والتي حققت نجاحًا كبيرا فور عرضها.

أحمد عز:

كانت مفاجأة كبيرة بالوسط الفني، وبين جمهورها بعدما تداول البعض أخبار تفيدي بزواج المطربة من الفنان أحمد عز سرًا، وذلك على أثر خلافاته مع الفنانة زينة.

ولم تؤكد "أنغام" حينها الخبر أو تنفيه، لتقرر فيما بعد إصدار بيانًا صحفيًا عبر محاميها حسام السنهوري، مؤكدة زواجها بالفعل من الفنان في 2011، إلا أنهما أنفصلا في 8 يناير عام 2012.

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