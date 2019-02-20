بالفيديو والصور| ترسم لوحاتها بـ"القهوة".. سارة مدحت فنانة من الزمن الجميل

تتجسد في مختلف أعمالها الفنية صور شحصيات من "زمن فات"، تستخدم رسومات صنعت بخامات لم نعتدها في الرسم مثل "القهوة"، تركيزها في التفاصيل يجعلها تبرز أعمال تقترب إلى الحقيقة، هكذا تمكنت سارة مدحت، من تقديم رسومات متنوعة ومختلفة مليئة بالتفاصيل الدقيقة التي تبهر كل من يراها.

تقول "سارة"، في حديثها لـ "هُن"، "اتخرجت من كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان في 2008، اشتغلت في مجال الدعاية والإعلان 5 سنين، لكن منستش حبي للرسم".

كانت الصدفة سببًا في استخدام القهوة في رسوماتها، "في يوم وأنا بشرب نسكافية جربت أحط الفرشة في المج ورسمت لقيت الرسومات شكلها مميز ومختلف وتفاعل الناس مع الرسومات على فيس بوك، من حينها بدأت الرسم باستخدام القهوة".

الحنين للماضي وشغفها بالشخصيات القديمة جعلها تستخدم القهوة، وتقول: "لون القهوة يليق بالشخصيات القديمة الرسم بيكون مختلف حبيت اعمل حاجة مختلفة وشكلها في الرسم يكون رائع وبيعبر عن الماضى".

شاركت "سارة" في العديد من المعارض، بما في ذلك معرض بلجيكا الدولي، ومعرض فيينا الدولي بالنمسا، ومعرض أجيال الدولي في القاهرة، ومعرض الربيع الوطني في ساقية الصاوي، ومعرض نساء تحت 35 التابع لوزارة الثقافة وغيرها من المعارض الفنية.

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فنها عبّر عنها وحصلت على العديد من الجوائز الدولية والمحلية، بما في ذلك شهادة بلجيكا الدولية للمعارض، وشهادة معرض فيينا الدولي، وشهادة معرض دار الأوبرا المصرية للقصر النسائي تحت سن 35 وغيرها.

من أكثر اللوحات البارزة، التي لم تنسها رسمة عيد الحب التي جسدت فيه المشاعر بشكل مختلف، ولوحة هند رستم التي علقت في ذهنها حتى الأن رغم مرور عدة سنوات على رسمها.

تمنت "سارة"، نجاح أول معرض لها يجمع جميع أعمالها الفنية، الذي يقام يوم الأحد القادم، داخل أتيليه القاهرة.

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