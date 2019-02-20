وجهت الفنانة مي نور الشريف، رسالة إلى والدتها النجمة بوسي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وقالت "نور": "أمي حبيبتي.. ربنا يخليكي ليا فوق رأسي"، متابعة: "أنتي ناجحة وسعيدة وواخدة بالك مني، ومسعداني، وفي ضهري، وحبك لينا كلنا مالي حياتنا.. العيلة أهم حاجة في الدنيا". وتفاعل نشطاء موقع "إنستجرام"، مع الصورة التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، خلال الساعات الماضية. Advertisements ويشار إلى أن مسلسل "اللهم إني صائم"، يعد من أواخر الأعمال الفنية التي قدمتها "مي" مع الفنان مصطفى شعبان، والذي دارت أحداثه حول "علي" الذي يتعرض للظلم ويفصل من عمله، فيتجه لكسب المال بشتى الطرق، ومنها النصب والاحتيال، إلا أن هذا الطريق يزيد من متاعبه والتحديات التي تواجهه. ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| مي نور الشريف توجه رسالة لبوسي: "حبك لينا مالي حياتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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