"القومي للمرأة" يهنئ مايسة عطوة لفوزها في "انتخابات الأمانة"

وجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، وفروعه بالمحافظات، وأمانته العامة، بخالص التهاني إلى النائبة مايسة عطوة بمناسبة فوزها بانتخابات الأمانة العامة للجنة شئون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية.

عبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بفوز النائبة مايسة عطوة بهذا المنصب، مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية الرائدة والمتميزة فى جميع المجالات، مشيدة بكفاءتها في جميع المناصب، التي تولتها متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن النائبة مايسة عطوة، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من النقابيات المتميزات والتي تقلدت العديد من المناصب أهمها امينة المرأة باللجنة النقابية للبنك الزراعي المصري، ثم امين عام النقابة العامة حالياً وامينة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العربي للعاملين بالمصارف العربية، ونائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد اليوناني افريقيا، ونائب مدير المركز القومي للدراسات، والأبحاث الاقتصادية التابع لاتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال مصر.

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