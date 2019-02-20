"غادة" تطلب الخلع: "جوزي عاوز يسلفني لصاحبه بـ100 ألف جنيه"

"راجل نطع، حبه للفلوس طغى على رجولته، وعاوز يسلفني لصاحبه مقابل 100 ألف جنيه"، بتلك الكلمات طلبت سيدة تدعى "غادة أ"، ربة منزل، من محكمة أسرة الدخيلة غرب الإسكندرية، تطليقها من زوجها.

وتحدثت "غادة" لـ"الوطن" عن معاناتها بسبب زوجها ويدعى "فتحي. س"، 43 سنة، قائلة: "زوجي على باب الله، المشكلة أنه عاوز يطلقني ويجوزني لراجل غريب، وبيقولي أنا عارف أنك بـ100 راجل وده موضوع هينشلنا من الفقر، وميعرفش أنه كدة محصلش ربع راجل".

وأشارت إلى أن زوجها اعتاد السهر على المقهى يوميا، وفي ذات مرة عاد إليها مبكرا، الأمر الذي دعاها لمعرفة السبب الذي جعله يترك "اللعب على المشاريب"، فقال لها: "في موضوع لو تم ربنا هيرزقنا بـ100 ألف جنيه علشان نعمل بيهم مشروع نأمن بيه مستقبل العيال بدل ما أحنا مش لاقيين نأكلهم، بس ده هيبقي متوقف على موافقتك".

وتابعت: "قولتله حد يرفص النعمة والرزق اللي ربنا بعته، بس يا ترى إيه هو الموضوع اللي يجيب 100 ألف جنيه، ومتوقف على موافقتي، فقال: واحد من معارفي واقع في مشكلة كبيرة والمشكلة دي هتتحل لو أثبت أنه متزوج، وعرض عليا 50 ألف جنيه مقابل أني أطلقك ويتجوزك على الورق وتقعدي معاه في بيته لمدة شهر، بس أنا طبعا في الأول رفضت، وحسيت أن المبلغ قليل، وطلبت منه زيادة المبلغ لـ100 ألف ووافق، ومستني موافقتك يا حبيبتي".

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واستكملت: "اتصدمت وصرخت فيه بعلو صوتي، وسألته أنت أزاي موافق أني أعيش مع راجل غريب في بيت واحد لمدة شهر، وصدمتي الأكبر كانت في رده عليا: وموافقش ليه أنتي ميتخافش عليكي وأنا عارف أنك بـ100 راجل والمبلغ يستاهل نقبل وبعد ما يطلقك وتمر شهور العدة هرجعك على زمتي تاني، ولكنه مكنش يعرف أنه كدة ميسواش عندي قيمة ربع راجل وقررت أفضحه".

ولفت إلى أنها فتحت باب الشقة، وصرخت بعلو صوتها مستنجدة بالجيران، لتخبرهم حقيقة الزوج الذي عاشت معه 10 سنوات، ولم تكتشف حقيقة أنه "ديوث" على حد قولها، وطلبت منه الطلاق فرفض وأمسك بها من شعرها، وأدخلها بالقوة إلى الشقة، فاستغلت ذهابه إلى عمله، وتوجهت إلي محكمة أسرة الدخيلة غرب الإسكندرية، لإقامة دعوى خلع ضده.

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