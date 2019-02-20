ماسك للوجه..النتيجة ستذهلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - تعاني البشرة من عدة مشاكل نتيجة عوامل مختلفة، تعود الى أسباب صحية أو وراثية أو نتيجة عوامل طبيعية مثل الرطوبة والشمس والبرد الشديد. ماسك للوجه هو العلاج الوحيد في هذه الحالة ، للتخلص من البقع الداكنة والبثور.

تعرفي الى ماسك للوجه المكوّن من بذور الشيا وزيت الزيتون، وقومي بتحضيره بطريقتين مختلفتين. تحضرينه بطريقتين مختلفتين، والنتيجة ستذهلك.





الطريقة الأولى

قبل أن تخلدي الى النمو، قومي بنقع ملعقتين من بذور الشيا في كوب من الماء. وفي صباح اليوم التالي، تخلصي من الماء، واطحني بذور الشيا جيداً، من ثم أضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة. طبقي العجينة على بشرة وجهك واتركيها مدة ربع ساعة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.



هذا ماسك للوجه فعّال، خصوصاً للتخلص من البقع الداكنة والحفر والشوائب الناتجة عن البثور وحب الشباب، إضافة الى أنها تقضي على حبوب البشرة نهائياً.







الطريقة الثانية

ضعي مقدار ملعقتي طعام من زيت الزيتون في وعاء صغير على النار، وحين يصبح الزيت فاتراً انزعيه عن النار وأضيفي إليه ملعقة صغيرة من بذور الشيا المطحونة. امزجي المكونات جيداً واتركيها لمدة ساعة من الوقت. من ثم، طبقي المزيج على بشرة وجهك واتركيه مدة عشر دقائق. بعدها، اغسلي وجهك على الطريقة الاعتيادية.



هذه وصفة مثالية لـ ماسك للوجه للتخلص من شحوب البشرة ومن الشوائب التي تعاني منها، وتمنحك بشرة مشرقة ونضرة لا تشوبها شائبة.

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