أجمل موديلات الأظافر من أسبوع الموضة في نيويورك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - تعدّدت رسمات الأظافر وموديلات المناكير التي ظهرت في عروض أسبوع الموضة في نيويورك الخاص بموسم خريف وشتاء 2019، إلا أنها في مجملها أتت جذابة ومميزة، حيث زُيِّنت أظافر العارضات بأجمل موديلات المناكير التي لفتت الانتباه، والتي ستشكل الاتجاه الأبرز في عالم تزيين الأظافر خلال الفترة المقبلة.

وفي ما يلي، اخترنا لك مجموعة من موديلات الأظافر التي ظهرت في أسبوع الموضة النيويوركي.



الأظافر المزينة بالقطع البرونزية البراقة

لا يزال المناكير البراق يلاقي انتشاراً كبيراً، فهو سيكون موضة الأظافر الأبرز خلال خريف وشتاء 2019، لا سيما باللون البرونزي. حيث ظهرت موضة الأظافر المزينة بالقطع البرونزية البراقة في عروض Kate Spade. وبإمكانك تنفيذها بأسهل طريقة في المنزل، وذلك من خلال طلي أظافرك بالمناكير الأساس، من ثم استخدمي فرشاة نظيفة لالتقاط عدد قليل من القطع البرونزية ونثرها برفق على أظافرك.



الأظافر المزينة بحبات اللؤلؤ

سيشكل اللؤلؤ الاتجاه الأبرز في عالم الجمال خلال الأيام الموسم المقبل، سواء لناحية الأزياء أو الشعر أو الأظافر، وقد ظهرت موضة الأظافر المزينة بحبات اللؤلؤ في عروض دار Adeam . لذلك، لا تترددي في طلي أظافرك بالمناكير باللون الذي ترغبين فيه، لا سيما الأزرق الداكن أو الوردي اللامع، وزينيها من ثم بحبات اللؤلؤ من الأحجام المختلفة.



الأظافر المزينة بالشوارفسكي

إن موديل الأظافر هذا ظهر في عروض Christian Siriano، وفكرته مستوحاة من أحد الأحذية في مجموعة سيريانو. يكفي أن تستخدمي الطلاء الأسود لتزيين النصف الأول من أظافرك، ومن ثم تقومي بتزيين النصف الثاني منها بحبات الشوارفسكي، مما سيمنحك إطلالة أنيقة جداً ولافتة.



الأظافر المزينة بالأحرف

كل شيء في عرض Jeremy Scott كان بالأسود والأبيض، من الملابس المستوحاة من الكتابة على الجدران الى الأظافر المزينة بالأحرف، حيث تم طلي أظافر العارضات بالمناكير الأسود وتزيينها بأحرف بيضاء تمثل كلمة New York. لذلك، كوني السباقة واعتمدي موضة الأظافر المزينة بالأحرف التي ترغبين فيها.

تابعي أيضاً

خلطات طماطم لتطويل الأظافر

لون المناكير الأسود اعتمدي معه هذه الرسومات

موديلات مناكير تحاكي آخر صيحات الموضة