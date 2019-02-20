كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 فبراير 2019 07:34 مساءً - الدانتيل من الخامات التي تعشقها كثير من الصبايا، إذ تضفي على اطلالتكِ مظهرًا أنثويًّا ناعمًا، حتى مع العبايات، فبإمكانها أن تغيّر الكثير في مظهرِك، لهذا إن كنتِ ممن يفضلنَ ارتداء هذه الخامة، إليكِ صور موديلات عبايات دانتيل ناعمة لأنوثة طاغية.

يمكنكِ اعتماد هذا الموديل المطرز بالدانتيل على إطار العباية من Abaya Gamra عبايات جمرة، وارتداؤها بشكل مفتوح، نسقيها مع الجينز الأزرق الفاح، أو التنانير العالية الخصر، ولاطلالة كلاسيكية، اعتمدي على الألوان الداكنة، والكعب المدبب الميتالك.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

عبايات بيضاء مخملية لمحبات البساطة



كذلك هذا الموديل باللون الرمادي مع الأكمام المطرزة بخامة الدانتيل الأنثوية من عباية بوث Abaya Buth، سيكون خياركِ الأنيق لمناسبات ما بعد الظهر، بخاصة مع خامة البليسيه وتطريزات اللؤلؤ الجذابة، ارتديها بشكل مفتوح مع الفساتين الميدي الطويلة، وطرح الستان الناعمة، أما الكلتش فاختاريه مطرزًا كذلك بالدانتيل واللؤلؤ.

إذا كنتِ تعشقين خامة الدانتيل بجنون، فحتمًا سيعجبكِ هذا الموديل من أميليا ديزاين Amaila Design بالعباية المطرزة بالكامل من خامة الدانتيل، والمميز بها، أنها ستناسب أيّ لون ترتدينه تحت هذه العباية، لهذا ننصحكِ بارتداء درجات لافتة للعين للأجواء الكلاسيكة، كالأحمر والأخضر، أو درجات النود إذا كانت بشرتكِ داكنة.

أعجبنا اللعب بدرجتي الأبيض والأسود في عبايات جون Guin ، مع لمسة بسيطة من الدانتيل الناعمة التي تفصل بين اللونين، وهذا الموديل يجمع بين الكاجوال والعصرية، يمكنكِ ارتداؤها بالنهار، أو أثناء الذهاب إلى العمل مع التنانير السوداء، والقمصان الكلاسيكية.

الأسود مع خامة الدانتيل يُعتبر أحد الخيارات الجذابة التي عادة ما تعتمد عليها بيوت الأزياء للعبايات، كهذا الموديل من لامورينا عباية La Morena وهي من القطع التي تناسب كل الصبايا وكل أوقاتِك، لا تتخلّي عنها بدولاب ملابسِك.

أبرز إطلالات الشارع من أسبوع لندن للموضة لخريف 2019

أسبوع الموضة في لندن يكسر قواعد الموضة العالمية