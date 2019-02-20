شاهد..رونالدو ينشأ فندق في المغرب بتكلفة 40 مليون يورو

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 06:56 مساءً - تداولت وسائل الإعلام المغربية، الصور النهائية للفندق الذي قرر لاعب يوفنتوس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يقيمه على الأراضي المغربية بعد أكثر من زيارة له هناك.

وقالت وسائل الإعلام إن الفندق في موقع متميز، وأن رونالدو أعجب بالمدينة جدا، حين زارها لأول مرة في عام 2014، بدعوة من صديقه المغربي، الأمر الذي جعله يقرر استثمار مبلغ 40 مليون يورو في هذا المشروع على غرار مشاهير لاعبي الكرة حول العالم.

جدير بالذكر أن الإعلام المغربي سوق للفندق منذ أن أعلن رونالدو عنه، مؤكدين أنه سيتم الانتهاء من أعمال بنائه منتصف مارس المقبل، وأن الفندق سيضم 168 غرفة ومطعمين ومركزا تجاريا وشققا فخمة.