بالفيديو.. سموحة يواصل السقوط ويخسر أمام المقاولون العرب

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 06:56 مساءً -

واصل سموحة ترنحه في بطولة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما تلقى هزيمته السادسة في البطولة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الست الأخيرة، إثر خسارته 1 – 2 أمام ضيفه المقاولون العرب اليوم الأربعاء في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وتجمد رصيد سموحة، الذي لم يحصد سوى خمس نقاط في مبارياته العشر الأخيرة، عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق أربع نقاط على مراكز الهبوط.

في المقابل، ارتفع رصيد المقاولون العرب، الذي حقق انتصاره العاشر في المسابقة هذا الموسم والثاني على التوالي، إلى 34 نقطة في المركز الرابع.

وبادر حسام حسن بالتسجيل مبكرا لسموحة في الدقيقة العاشرة، لكن أصحاب الأرض لم يهنأوا بهدف التقدم كثيرا، بعدما أحرز أحمد علي هدف التعادل للمقاولون في الدقيقة 14.

وعاد أحمد علي لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثاني له وللمقاولون في الدقيقة 17، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة دعمت تواجده ضمن فرق المقدمة.

ولم يحقق سموحة أي انتصار في البطولة منذ فوزه 1 – 0 على مضيفه وادي دجلة في السابع من أكتوبر الماضي.