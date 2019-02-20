لوك إيميل يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الزمالك

كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 فبراير 2019 06:56 مساءً - أعلن لوك إيميل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه ضد الزمالك في المباراة المحدد إقامتها بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش يستضيف الزمالك في المباراة التي تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف علي ملعب الجيش بالسويس في إطار مباريات الدوري العام.

ويرغب طلائع الجيش في الأخد بالثأر من الزمالك بعد الهزيمة التي سببها له في مبارة الدور الأول بنتيجة ثلاث أهدف دون رد.

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك اليوم

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: خالد سطوحي، أحمد سامي، عاصم صلاح، إسلام سري.

خط الوسط : ريتشارد، محمد رزق، أحمد سمير، كريم طارق، اسلام جمال.

خط الهجوم: أحمد جعفر.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة، فيما يتربع الزمالك علي عرش الصدراة برصيد 51 نقطة.