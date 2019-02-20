انت الان تتابع تفاصيل خبر جامعة كويتية تدخل "غينيس" بأكبر علم مؤلّف من القمصان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 06:47 مساءً - حققت جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) في الكويت رقماً قياسياً دخلت به موسوعة "غينيس"؛ بعد أن أنشأ طلابها أكبر علم بالعالم مؤلّف من القمصان، في ملعب كرة القدم داخل الحرم الجامعي بالعقيلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد صمم الطلاب عَلم الكويت من 5160 قميصاً سيتم التبرع بها لجمعيات خيرية بعد عملية التدقيق من "غينيس"، وذلك بمناسبة انطلاق الاحتفالات بالأعياد الوطنية في الجامعة.

وخلال عملية التدقيق، أعلن المحكّم الدولي الرسمي لـ"غينيس" أحمد جبر، أن الجامعة التزمت كل المعايير المطلوبة، واستطاعت تحقيق رقم قياسي جديد لأكبر عَلم مؤلف من القمصان على مساحة 1570.554 متراً مربعاً، وقال: "AUM، أنتم رسمياً رائعون، تهانينا".

وأشار جبر إلى أن طلاب الجامعة استطاعوا تحقيق هدفهم وحطموا الرقم القياسي، وهو ما يُشكّل إنجازاً حقيقياً، معتبراً أن التنظيم والتزام معايير "غينيس" سهّلا عملية التدقيق، "وعمل فريق الجامعة كان أكثر من رائع".

وفي رسالة إلى طلاب الجامعة، دعا جبر إلى الاستمرار في تحقيق مزيد من الإنجازات والأرقام القياسية، لأنهم مثال يُحتذى به.

بدورهم، اعتبر منظّمو الاحتفال أن دخول "AUM" موسوعة "غينيس" يؤكد عزيمة طلابها وإصرارهم على رفع اسم الكويت عالياً، كما يعكس الروح الوطنية لديهم، لافتين إلى أن الإنجاز الذي حققه طلاب الجامعة يجمع بين البعدين الوطني والإنساني، إذ سيتبرع الطلاب بالقمصان لعدد من الجمعيات الخيرية.