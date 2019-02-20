بالصور| لقطات من حياة صانع الموضة كارل لاجرفيلد

يعتبر مصمم الأزياء الألماني، كارل لاجرفيلد واحدا من رواد الموضة في القرنين الماضيين، مسيرة مهنية حافلة في الأزياء بدأها منذ كان في العشرينيات من عمره، بملابس بسيطة، وحتى التصاميم المعقدة البارزة، استطاع "كارل" أن يكون اسما بارزا في عالم الموضة، وظل عقودا مديرا فنيا لدى دار الأزياء العالمية "شانيل"، بالإضافة إلى مشاركته مع "فندي".

توفى "كارل" أمس عن عمر ناهر 85 عاما، بعد وعكة صحية ألمت به لعدة أسابيع، منعته عن حضور آخر عرضي أزياء لـ"شانيل" ليكون عرض يناير الماضي لصيف وربيع 2019، آخر ما حضره من عروض أزياء، وخلال مسيرته المهنية هناك لقطات بارزه توثق مشواره في العمل والحياة الشخصية، برفقة مشاهير هولوود، وأفراد عائلته، يعرض التقرير التالي، جانيا مميزا من شخصية أثرت الموضة، وأثر رحيله فيها.

كارل لاجرفيلد مع عارضة أزياء ترتدي معطف من تصميمه، حصل على جائزة "أفضل تصميم لمعطف"، خلال مسابقة أقامتها أمانة الصوف الدولي، في باريس ديسمبر عام 1954.

كارل لاجرفيلد مع عارضات الأزياء عام 1973.

كارل لاجرفيلد مع عارضة أزياء ترتدي فستانا من تصميمه، عام 1977 خلال عرض أزياء كلوي.

كعادته في صورة تلقائية مع عارضات الأزياء 1984.

المصمم الألماني كارل لاجرفيلد، مع كارلا فندي، والسفير الأمريكي في روما، في افتتاح عرض أزياء في روما للاحتفال بـ20 عاما من التعاون بين كارل وفيندي 1985.

لقطة تعود للعام 1983، لكارل لاجرفيلد، ومصفف الشعر العالمي ألكساندر دي باريس، خلال التحضير لعرض أزياء في باريس.

كارل وعشق للمقصات، صورة التقطت عام 1987.

برفقة الممثلة العالمية دارل هانا، 1994.

كارل مع عارضتي الأزياء كلوديا شيفر، وناعومي كامبل، خلال عرض أزياء الملابس الجاهزة لصيف 1997.

كارل لاجرفيلم مع جياني فيرزاتشي.

كارل مع الأميرة ديانا، خلال حضورهما قداس ذكرى وفاة فيرزاتشي، إيطاليا 1997.

كارل يحوز على جائزة بامبي فئة الإبداع، عام 2006.

كارل برفقة الممثلة الإنجليزية ليلي كولينز، خلال عرض أزياء باريس 2014.

كرستين ستيوارت، جوليان مور، ولارا ستون، خلال عرض أزياء كارل لشتاء 2016.

كارل مع ابن أخيه، في الممر، خلال عرض أزياء شانيل الذي أقيم في باريس 2017.

مع كرستين ستيوارت، وليلى روز 2018.

صورة مع قطه المفضل، "تشوبيت".

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