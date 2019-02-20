مجموعةُ جوناثان أندرسون لخريف 2019.. المصمّم يزيلُ الضّجيج ويركّز على الأناقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يمضِ سوى أقلّ من شهر واحد، على عرض المصمّم، جوناثان أندرسون، مجموعته الجديدة للأزياء الرّجالية، لخريف 2019، إلى جانب مجموعة ما قبل خريف 2019، في باريس. وها هو ينضمّ إلينا مجددًا، في أسبوع الموضة القائم حاليًا، في لندن، ليقدّم لنا تشكيلته الجديدة للأزياء النسائية، لموسم خريف 2019، وقد بدتْ غنيّة بأزياء أكثر إشراقًا، وأكثر ثراءً.

وتحدّث المصمّم عن مجموعته، وراء كواليس العرض قائلا: "يجب أنْ تكون الموضة متطوّرة، ولموسم خريف 2019، أردتُ أنْ أزيل الضّجيج، وأنْ أركّز على الملابس والأناقة، مستخدمًا أقمشة، وخامات بريطانية".

وكان مدرّج أندرسون، الذي عادة ما يكون مزيّنًا بتحف فنية، هذه المرّة، مغطّى بسجادة بيضاء فخمة، تتخلّلها صخور، يقصد بها محاكاة قمم الجبال، كما لو كانت العارضات تسير عبر السُّحب. لكنْ، لم يكن هناك شيءٌ خرافيّ، حول هذه المجموعة، إذْ كان التركيز منصبًا على الصّور الظلية الناعمة، والطابع العمليّ.

كانت الفساتين ذات حوافّ ناعمة، وبدتْ كما لو أنّها تمّ اقتباسها من خزانة ملابس راقصة أرستقراطية، وكان بعضها مصنوعًا من الطّيّات، والستائر الطويلة، في حين زُيّن البعض الآخر، بأزهار من نسيج متجعّد، أو صفوف من العقد الملتوية، أو دبابيس فضية مجرّدة.

وبدتْ القطع الخارجية كلاسيكية، كما هو الحال بالنسبة لمعطف الكاروهات، باللّونين الأحمر، والأزرق، مع قماش قابل للفصل في المقدّمة، أو معطف كاب هجين.

وعمل أندرسون بجد، على قطع الحياكة أيضًا، بعضها أتتْ بأحجام ضخمة جدًا، وزيّنت بطبعة بيزلي، فبرزتْ توبات تونيك طويلة، بالإضافة إلى فساتين نحيفة ومشرقة، بحزام الخصر.