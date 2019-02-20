أسبوع الموضة اللندنيّ لخريف 2019.. قطع غريبة وأقربُ لفيلم رعب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدنا في الفترة الأخيرة، العديد من عروض الأزياء المميّزة، والتصاميم اللافتة، وبعدما قدّم لنا أسبوع موضة نيويورك، تصاميم مميّزة، لفت أسبوع موضة لندن، الأنظار بعروض استثنائية، تنوّعتْ تصاميمها بين الأناقة والرومانسية، ولكنْ، طغى على معظمها عنصر الغرابة، حتى وصفها البعض، بفيلم رعب.

فمن "هالبرن" إلى "رولان موريه"، نقدّم لكِ أبرز إطلالات أسبوع موضة لندن، لخريف 2019:

هالبرن

من بين مختلف تصاميم "هالبرن" المميّزة، لخريف 2019، ظهرتْ تصاميم الفساتين البرّاقة، والتي تميّزت بالحيوية، وروح الاحتفال على الرّغم من ألونها الداكنة.

ماتى بوفان

على الرّغم من غرابة الإطلالة، إلا أنّها لفتتْ الأنظار، كما كانت التصاميم، التي تجمع بين أكثر من قطعة في نفس الإطلالة، بطلة عرض "ماتي بوفان"، لخريف 2019.

مولي جودارد

كان التل بطل عرض "مولي جودارد"، في أسبوع موضة نيويورك، وخاصّة الفساتين المنفوشة، ذات الأكمام المنتفخة، والتي تمّ تنسيقها مع بنطلونات سوداء.

بورتس 1961

جمع عرض أزياء بورتس 1961 بين التصاميم الكلاسيكية والعصرية، والتي تميّز معظمها بتصميمها من الجلد، وألوان مفضّلة للكثيرات، مثل الرماديّ، والأبيض.

مارغريت هاول

اختارتْ مصممة الأزياء البريطانية الكلاسيكية، والتصاميم الجدية، عنوان عرضها في أسبوع موضة لندن، هذا العام. وكان ذلك المعطف من بين التصاميم اللافتة.

رولان موريه

ركز المصمّم الفرنسيّ، في مجموعته لخريف 2019، على أنْ تخاطب تصاميمه جميع السيدات، بمختلف أشكالهنّ، نحيفات كنّ، أو ممتلئات. كما تميّزت التصاميم، بالأناقة والأنوثة، مثل تلك الإطلالة المونوكروم، باللون الأحمر.

ماري كاترانتزو

تميّز عرض "ماري"، بالألوان الزّاهية، والتصاميم ذات الكشاكش والرّيش، حتى أنّ بعض القطع جمعتْ بين تلك الأفكار، في نفس التصميم، ومن بين القطع، التي لفتتْ الأنظار، هذه البدلة، التي جمعتْ بين درجات الأحمر والفوشيا، والتي تميّزت بنقشة الـ houndstooth.